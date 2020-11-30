Силовики задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области

В Иркутской области в рамках возбужденного ранее уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) задержана бывшая министр здравоохранения области. Как сообщили в пресс-службе СКР, сотрудники правоохранительных органов установили еще один эпизод преступной деятельности экс-чиновницы. Он связан с поставками средств индивидуальной защиты в рамках госзакупки.

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, её сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, обманным путем похитили из областного бюджета около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты для нужд областного Минздрава.

Установлено, что Ледяева обеспечила заключение госконтракта, осознавая, что её сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям договора медизделия. Впоследствии учреждения здравоохранения Иркутской области получили медицинские маски и респираторы, не соответствующие условиям и целям госконтракта, которые не прошли государственную регистрацию в качестве медицинских изделий.

Стоит отметить, что поставляемые товары были снабжены регистрационными удостоверениями на иные медицинские изделия. В качестве оплаты из бюджета Иркутской области необоснованно было перечислено порядка 25 млн рублей.

Сегодня, 30 ноября, следователи СКР при взаимодействии с сотрудниками ФСБ и полиции задержали экс-министра здравоохранения. По месту ее жительства прошли обыски. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

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