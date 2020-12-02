Экс-министр Иркутской области оказалась в СИЗО

Бывшему министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой и ещё четверым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в СКР, суд заключил экс-министра под стражу. Кроме неё под арестом оказались еще два фигуранта, в отношении еще двоих решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сын Ледяевой также помещен в следственный изолятор.

Как писал «Новый День», 30 ноября следователи СКР задержали Наталию Ледяеву. Они считают, что с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области, её сын, а также иные лица, действуя по предварительному сговору, похитили из областного бюджета около 25 млн рублей.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 02.12.20

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