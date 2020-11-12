В Москве мать задушила новорожденного сына и спрятала тело в шкафу

В Москве мать задушила новорожденного ребенка и спрятала его тело в шкафу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщает столичное управление Следственного комитета РФ. Сыщики разыскивают подозреваемую.

По данным следствия, в июне 2019 года в шкафу в квартире, расположенной по улице Широкая, было обнаружено тело младенца без признаков насильственной смерти. Мать сообщила следователям, что ребенок родился мертвым.

Между тем судебно-медицинская экспертиза показала, что новорожденный умер «от нарастающей гипоксии вследствие частичного перекрытия дыхательных путей», говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают местонахождение матери ребенка для проведения с ней следственных действий.

По данным СМИ, у нерадивой матери есть еще один ребенок. На убийство младшего сына женщина решилась из боязни порицания со стороны родственников, сообщает РЕН ТВ. Сразу после родов женщина завернула новорожденного в пеленку с головой, накрыв тканью лицо, чтобы он не смог дышать, и спрятала его в шкафу, где младенец задохнулся.

Москва, Наталья Петрова

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