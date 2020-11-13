В России раскрыли сеть нелегальных оружейников

Спецслужбы раскрыли сеть подпольных оружейных мастерских. Нелегальные оружейники орудовали в 16 регионах России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлена причастность к преступной деятельности 27 человек. В 17 мастерских восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия, а затем продавали их.

Во время обысков изъяли 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, винтовки, карабины и ружья, а также пистолеты и револьверы. Кроме того, у нелегальных оружейников обнаружили 15кг пороха и тротила, 171 ручную гранату и более 24 тысяч патронов различного калибра.

«Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.11.20

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