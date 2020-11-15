Москвич, убивший жену, обнаружил дома призрак в компании полицейских

Житель Москвы в пылу ссоры так сильно толкнул жену, что она упала замертво. Мужчина позвонил родственнице, сообщил об убийстве и несколько часов бродил по городу с мыслью, что он опасный преступник.

Тем временем, в полицию позвонила испуганная женщина и сообщила, что муж тёти признался в её убийстве. На место происшествия выехала оперативная группа и обнаружила в квартире расстроенную хозяйку.

Она рассказала, что отмечала вместе с мужем его выписку из больницы, но вечеринка быстро переросла в ссору: муж оттолкнул жену, она упала и потеряла сознание, а когда очнулась, дома его не обнаружила.

Нервный москвич отделался испугом, пишет Baza: когда «убивец» вернулся домой, вместе с полицией его ожидала ожившая любимая. Она отказалась от каких-либо претензий к мужу.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.11.20

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