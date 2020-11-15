В Москве африканцы устроили драку в ЗАГСе и ограбили гостя

Африканцы подрались в московском ЗАГСе и ограбили гостя из-за сбежавшей невесты.

Нигериец решил зарегистрировать брак в Шипиловский загс в Царицыне. На церемонию пригласили земляков. Но невеста на бракосочетание не явилась, чем очень расстроила жениха.

Мужчина обрушил свой гнев на гостей, завязалась драка. В итоге у одного из гостей отобрали сумку с большой суммой денег, заявив, что тот должен заплатить за банкет 125 тысяч рублей, сообщает telegram-канал Mash. Владелец денег возражать не стал и удалился.

Через некоторое время несостоявшийся новобрачный прислал ему на такси отобранную сумку, но в ней не хватало 185 тысяч. Обиженный нигериец обратился в полицию.

Теперь в истории разбираются следователи.

Москва, Игорь Юров

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