Росавиация начала проверку по факту появления в небе фаллического символа

Росавиация начала проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Победа», «нарисовавшего» в небе фаллический символ.

Как уже сообщал «Новый День», 8 ноября во всемирной сети появилось интимное видео с участием футболиста Артема Дзюбы. Инцидент произошел за день до старта Российской Премьеры лиги. А главный тренер российской сборной Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу на ноябрьские матчи, чтобы оградить и футболиста, и команду от лишнего негатива.

11 ноября самолет авиакомпании «Победа» выполнял рейс «Москва – Екатеринбург». Пролетев Казань, экипаж запросил разрешение на виражи, объяснив маневры необходимостью проверки радионавигационного оборудования. И над Нефтекамском эти виражи сделал.

На траекторию полета обратили внимание telegram-каналы. «Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», – заявили тогда в авиакомпании.

Теперь и руководству «Победы», и экипажу самолета придется объяснять, что они имели в виду, Росавиации.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.11.20

В Москве африканцы устроили драку в ЗАГСе и ограбили гостя. / Пропавшая в Асбесте 11-летняя Полина Сковородченко найдена мертвой. / Москвич, убивший жену, обнаружил дома призрак в компании полицейских. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»