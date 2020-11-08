Дзюбу не вызовут в сборную из-за скандала с интим-видео

Нападающий и капитан национальной команды по футболу Артем Дзюба не будет вызван в сборную на ноябрьские матчи. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов. Ранее в Сеть попало интимное видео с участием форварда. Сам футболист ситуацию не комментировал.

«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», – заявил Черчесов.

По словам тренера, у Дзюбы будет время, чтобы разобраться с ситуацией. «Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», – подчеркнул Черчесов, добавив, что ситуация вокруг форварда не имеет никакого отношения к сборной со спортивной точки зрения, поэтому развернутых комментариев по этому поводу не будет.

Ранее в Сети появилось видео интимного характера, на котором, предположительно, Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Ролик разошелся по соцсетям и Telegram-каналам. Инцидент произошел за день до старта Российской Премьеры лиги, где должны были встретиться «Зенит» и «Краснодар». После этого Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram, а также отключил возможность комментирования своих постов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.11.20

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