Дзюба поблагодарил фанатов за поддержку после скандального видео

Футболист Артем Дзюба сообщил, что многие его поддержали после того, как он оказался в центре скандала с интим-видео. Спортсмен заявил, что он не идеален, но старается быть хорошим человеком.

«Я виноват, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в трудную минуту, были рядом со мной. Близкие, друзья, семья», – отметил Дзюба.

Он также поблагодарил фанатов на стадионе и просто незнакомых людей, которые выразили ему поддержку. «Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что я смог достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы ни оступался или ни ошибался», – сказал футболист.

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием форварда. После этого главный тренер Станислав Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван в сборную на ноябрьские матчи. На игру 14-го тура российской премьер-лиги – матч «Зенита» с «Краснодаром» – футболист вышел без капитанской повязки.

«Сдерживаюсь максимально, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Но сегодня было очень непросто. Спасибо команде, ребятам, которые сплотились и поддержали. Сегодня мы показали, что являемся действительно командой», – заключил Дзюба.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.11.20

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