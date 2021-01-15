Футболист Артем Дзюба заболел коронавирусом

Тест на коронавирусную инфекцию футболиста Артема Дзюбы оказался положительным. Из-за этого нападающий пропустит тренировочные сборы.

Сегодня футболисты «Зенита» полетели на тренировочные сборы в ОАЭ, сообщается на официальном сайте питерского футбольного клуба. На первых зимних сборах будут работать 27 игроков.

«Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус», – говорится в сообщении.

В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча с командами «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтера» (24 января), «Урала» (27 января).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.01.21

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