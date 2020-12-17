Путин о сливе интим-видео Дзюбы: Это не должно влиять на профессиональную деятельность

Президент Владимир Путин считает, что скандал со сливом интимного видео Артема Дзюбы не должен отражаться на профессиональной деятельности футболиста. Об этом глава государства заявил во время большой пресс-конференции.

«Пусть Дзюба сам разбирается сам со своими личными делами, а общественное обсуждение не очень хорошо, это не правильно. Влезать в личную жизнь – недостойно», – подчеркнул Путин.

При этом президент уточнил, что Дзюба – человек публичный, а эта ситуация должна стать для него уроком. Есть определенные общие правила, которых лучше их придерживаться.

«Но должно ли это отражаться на его профессиональной деятельности – нет не должно», – заключил Путин. Глава государства отметил, что сам ролик он не видел.

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием форварда, на котором он занимается самоудовлетворением. После этого главный тренер Станислав Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван в сборную на ноябрьские матчи.

Позже Дзюба записал видео, в котором заявил, что он, как и любой человек, не идеален, но старается быть хорошим человеком. Игрок поблагодарил за поддержку всех, кто не стал отворачиваться от него в трудную минуту.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.12.20

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