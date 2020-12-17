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Четверг, 17 декабря 2020, 15:02 мск

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Путин о сливе интим-видео Дзюбы: Это не должно влиять на профессиональную деятельность

Фото: rfs.ru

Президент Владимир Путин считает, что скандал со сливом интимного видео Артема Дзюбы не должен отражаться на профессиональной деятельности футболиста. Об этом глава государства заявил во время большой пресс-конференции.

«Пусть Дзюба сам разбирается сам со своими личными делами, а общественное обсуждение не очень хорошо, это не правильно. Влезать в личную жизнь – недостойно», – подчеркнул Путин.

При этом президент уточнил, что Дзюба – человек публичный, а эта ситуация должна стать для него уроком. Есть определенные общие правила, которых лучше их придерживаться.

«Но должно ли это отражаться на его профессиональной деятельности – нет не должно», – заключил Путин. Глава государства отметил, что сам ролик он не видел.

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием форварда, на котором он занимается самоудовлетворением. После этого главный тренер Станислав Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван в сборную на ноябрьские матчи.

Позже Дзюба записал видео, в котором заявил, что он, как и любой человек, не идеален, но старается быть хорошим человеком. Игрок поблагодарил за поддержку всех, кто не стал отворачиваться от него в трудную минуту.

Москва, Зоя Осколкова

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