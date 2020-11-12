«Все делают это»: москвички вышли на акцию в поддержку Дзюбы (ФОТО)

В Москве несколько десятков девушек вышли к Большому театру с плакатами в поддержку футболиста Артема Дзюбы, оказавшегося в центре скандала с интим-видео.

Представительницы «Первой женской академии» были в масках, а в руках держали плакаты с надписями #вседелаютэто, #нестыдно и #ямыдзюба, сообщает издание «Подъем» в своем телеграм-канале.

Фото: «Подъем»

Участницы акции заявили о недопустимости публикации чужих откровенных видео. По их мнению, ситуация, когда из-за ролика «от человека отвернулись друзья, фанаты», а его самого «осуждают мировые медиа» выглядит очень глупо.

«Союз распался 29 лет назад, а мы до сих пор живем с установкой «в СССР секса не было». Пора начать говорить открыто о сексе. Его важности в жизни человека и для здоровья!", – подчеркивается в манифесте активисток.

По словам одной из участниц акции, их пытались задержать сотрудники полиции, но они разбежались. «Сейчас поедем к Федерации футбола», – поделилась планами собеседница издания.

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием форварда, на котором он занимается самоудовлетворением. После этого главный тренер Станислав Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван в сборную на ноябрьские матчи. На игру 14-го тура российской премьер-лиги – матч «Зенита» с «Краснодаром» – футболист вышел без капитанской повязки.

Позже футболист записал видео, в котором заявил, что он, как и любой человек, не идеален, но старается быть хорошим человеком. Игрок поблагодарил за поддержку всех, кто не стал отворачиваться от него в трудную минуту, включая родных, друзей и просто незнакомых людей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.20

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