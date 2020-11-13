У Артема Дзюбы требовали 5 млн долларов за скандальное видео

Шантажист требовал у Артема Дзюбы 5 млн долларов за то, чтобы не сливать в Сеть интим-видео с участием спортсмена. Футболист отказался и записал разговор с вымогателем. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, форварду известна личность шантажиста. Спортсмен даже обратился в правоохранительные органы. Изучается вопрос о возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Дзюба отказался отдать деньги, так как не было никаких гарантий того, что видео не попадет в интернет, да и сумма слишком велика даже для нападающего «Зенита». После этого шантажист опубликовал скандальный ролик.

Ранее в Сеть попало интимное видео с участием форварда, на котором он занимается самоудовлетворением. После этого главный тренер Станислав Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван в сборную на ноябрьские матчи. На игру 14-го тура российской премьер-лиги – матч «Зенита» с «Краснодаром» – футболист вышел без капитанской повязки.

Позже Дзюба записал видео, в котором заявил, что он, как и любой человек, не идеален, но старается быть хорошим человеком. Игрок поблагодарил за поддержку всех, кто не стал отворачиваться от него в трудную минуту, включая родных, друзей и просто незнакомых людей.

В Москве несколько десятков девушек вышли к Большому театру с плакатами в поддержку футболиста. Участницы акции заявили о недопустимости публикации чужих откровенных видео. По их мнению, ситуация, когда из-за ролика «от человека отвернулись друзья, фанаты», а его самого «осуждают мировые медиа», выглядит очень глупо.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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