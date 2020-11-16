Возбуждено уголовное дело после смерти 5 пациентов в частной московской клинике

Следователи возбудили уголовное дело после смерти пяти пациентов в частной клинике на западе Москвы, сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, медицинский центр на Мичуринском проспекте оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате действий врачей пятеро пациентов скончались, еще одной женщине причинен вред здоровью средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как выяснили следователи, у клиники не было лицензий на виды оказываемых медицинских услуг трем пациентам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы. В рамках уголовного дела будут допрошены руководство и сотрудники медицинского центра.

В СКР напомнили, что ранее Арбитражный суд Москвы аннулировал лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии», удовлетворив иск столичного управления Росздравнадзора.

Москва, Наталья Петрова

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