На пожаре в Рязанской области погибла семья из 4 человек

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре супружеской пары и их малолетних детей. Как сообщили в пресс-сллужбе Скр, возгорание дома произошло днем 18 ноября в рабочем поселке Гусь-Железный Касимовского района.

Дом был полностью уничтожен огнем. В результате пожара скончались находившиеся в одной из квартир этого здания 47-летний мужчина, его 36-летняя жена и двое малолетних детей – 4-летняя девочка и 8-месячный мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело по «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Рязань, Иван Гридин

Рязань. Другие новости 19.11.20

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