Житель Брянска получил 13 лет «строгача» за госизмену

Брянский областной суд признал Юрия Ещенко виновным в государственной измене. В суде доказано, что он пытался передать Центральному разведывательному управлению США документацию на новейшие комплексы оружия Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, Ещенко был сотрудником организации по обслуживанию радиоэлектронных систем кораблей Северного флота ВМФ России. В 2015-2017 годах он копировал информацию об используемых флотом оружейных системах, предполагая продать ее американцам. В начале 2019 года подсудимый установил контакт с ЦРУ.

На суде Ещенко признал вину и раскаялся. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Брянск, Иван Гридин

Брянск. Другие новости 20.11.20

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