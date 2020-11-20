Под Владимиром освободили похищенного два месяца назад 7-летнего мальчика

Во Владимирской области прошла операция по освобождению ребенка, которого похитили в конце сентября. Силовикам пришлось штурмом брать дом похитителя, а выйти на него помогли сотрудники Интерпола.

7-летний ребенок исчез 28 сентября. Мальчик вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, но домой так и не пришел. Были организованы поиски с участием полиции, военных и волонтеров, но результата они не дали.

«Некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение», – сообщила представитель МВД Ирин Волк.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии ворвались в дом предполагаемого похитителя и нашли там ребенка. Мальчика передали родителям.

По данным следствия, похититель увидел школьника в деревне Горки, поговорил с ним, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения. На допросе задержанный заявил, что мальчик «сидел в подвале, играл в ноутбук».

«В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Владимир, Зоя Осколкова

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