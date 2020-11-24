В Москве джип после ДТП врезался в пешеходов на тротуаре

При столкновении двух автомобилей на северо-западе Москвы погиб один пешеход, еще двое пострадали. Следственный комитет начал проверку по факту ДТП.

По данным столичного управления МВД, авария произошла около 13:30 на улице Маршала Бирюзова в районе дома №18. После столкновения одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов.

В результате ДТП погибла женщина, еще два человека – мужчина и ребенок – пострадали и были госпитализированы, уточняет столичное управление СК РФ.

На месте аварии работают следователи. «Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Столичный Дептранс опубликовал в своем телеграм-канале видео ДТП. На кадрах видно, как два автомобиля едут навстречу друг другу, при этом один из них – большой внедорожник – начинает поворот влево. В этот момент происходит столкновение машин: один автомобиль въехал в бок другого, после чего джип выкинуло на тротуар.

Москва, Наталья Петрова

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