На двух российских АЭС произошло отключение энергоблоков

Автоматика отключила третий энергоблок Курской АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале концерна «Росэнергоатома». Причина срабатывания защиты неизвестна.

«Энергоблок будет включен в работу после выяснения и устранение причин останова», – говорится в сообщении.

В «Росэнергоатоме» отметили, что в настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№1, 2 и 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Ранее в концерне сообщили об отключении автоматической защитой первого энергоблока Ростовской АЭС. Энергоблок был остановлен в 11:47 сегодня, 24 ноября. Отмечалось, что мощность реакторной установки в штатном режиме снижена до 10%. Причины срабатывания автоматики устанавливаются.

Москва, Наталья Петрова

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