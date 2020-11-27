В газетных киосках Орла продавали марки с Гитлером

В газетных киосках Орла потупили в продажу марки с изображением Адольфа Гитлера. Прокуратура провела проверку и изъяла нарушающий закон товар.

О продаже марок с портретом руководителя фашистской Германии сообщили местные СМИ. Марки продавались в ларьках по 290 рублей. Прокуратура выяснила, что закупку товара осуществляло ООО «Дон-Пресс» для реализации в киосках ООО «Орелроспечать».

«Вместе с тем, в соответствии с нормами федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах запрещается», – говорится в сообщении ведомства.

Марки оперативно изъяли из продажи, а гендиректору ООО «Орелроспечать» и директору коммерческой службы ООО «Дон-Пресс» объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Орел, Зоя Осколкова

Орел. Другие новости 27.11.20

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