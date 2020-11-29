Замначальника отдела МЧС по Башкирии застрелили во время охоты

Замначальника отдела Главного управления МЧС по Башкирии Ренат Абдульманов погиб во время охоты.

По данным пресс-службы ведомства, будучи в отпуске, 39-летний спасатель отправился с друзьями на охоту в Куюргазинский район и получил пулевое ранение в плечо. Пострадавший скончался по дороге в больницу, сообщает ТАСС. Источник агентства назвал произошедшее несчастным случаем. По его словам, в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Подозреваемым по делу проходит 62-летний житель Куюргазинского района. Лна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, днем 27 ноября пятеро мужчин охотилась в лесу вблизи деревни Красный Восток Куюргазинского района. Один из охотников, заметив пробегающего лося, несколько раз выстрелил в него из своего карабина, но перед этим не убедился в отсутствии людей в зоне поражения. В результате одна пуля попала в грудь другого охотника 39 лет, сообщает СКР, не называя имя пострадавшего. Товарищи отвезли раненого в больницу, где медики констатировали его смерть.

Ранее в результате несчастного случая на охоте погиб вице-мэр города Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий.

Уфа, Наталья Петрова

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