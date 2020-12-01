Пираты похитили российского моряка у берегов Африки

Пираты напали на греческий танкер в Гвинейском заливе и похитили четырех моряков, включая гражданина России.

По данным посольства РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике, инцидент произошел в ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта город Ломе (Тоголезская Республика). Морские разбойники захватили четырех членов экипажа судна AGISILAOS, шедшего под флагом Маршалловых островов, и скрылись. О требованиях пиратов ничего не сообщается.

Атакованный пиратами танкер AGISILAOS, фото benin.mid.ru

В числе похищенных моряков, кроме россиянина, находились граждане Румынии и Филиппин, уточняет портал «Морской бюллетень». По его данным, остальные члены экипажа находятся в безопасности. Танкер-продуктовоз, по его данным, направлялся из порта Пуэнт-Нуар (Республика Конго) в Ломе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.12.20

На Сахалине произошло землетрясение мощностью 6,6. / «Крымский сценарий обкатан» – в Закарпатье депутаты спели венгерский гимн вместо украинского. / СБУ ворвалась в дом лидера венгров Закарпатья – Будапешт вызвал посла Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»