Раскрыто убийство жительницы Саратова и ее 4-летней дочери: задержана подруга жертвы

В Саратове правоохранители раскрыли зверское убийство местной жительницы и ее 4-летней дочери, совершенное 29 ноября. Подозреваемой оказалась 53-летняя горожанка, знакомая семьи. Женщина задержана, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

«В кратчайший срок установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района города Саратова», – говорится в сообщении ведомства. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

По данным источника Life, в день убийства подозреваемая пришла поздравить свою подругу, будущую жертву, с днем рождения. Предположительно, преступление могло быть совершено из корыстных побуждений. Женщина знала, что в квартире были деньги.

Напомним, тела 38-летней женщины и ее 4-летней дочери с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в квартире дома на улице Чернышевского вечером 29 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Саратов, Наталья Петрова

Саратов. Другие новости 01.12.20

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