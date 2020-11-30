В Саратове неизвестный зарезал женщину и ее 4-летнюю дочь

В Саратове возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, вечером 29 ноября в квартире дома на улице Чернышевского были обнаружены тела 38-летней женщины и ее 4-летней дочери с множественными ножевыми ранениями.

К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК. Они осматривают место преступления, выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

Саратов, Иван Гридин

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