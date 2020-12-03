Украденный из госархива документ с подписью Петра I продавали на аукционе в США

В США был выставлен на продажу документ с подписью Петра I. Выяснилось, что историческую ценность похитили из российского госархива.

По данным телеканала РЕН ТВ, в московское отделение полиции поступило заявление о том, что на американском аукционе продается документ, подписанный российским императором. Правоохранители начали расследование и выяснили, что бумага должна была находиться на хранении в Российском государственном военно-историческом архиве.

Проверка показала, что реальный документ заменили искусно выполненным муляжом, поэтому пропажу никто не заметил.

Сейчас полиция устанавливает, кто мог подменить представляющий историческую и коллекционную ценность документ, а также вывезти его за границу.

Вашингтон, Москва, Зоя Осколкова

Вашингтон, Москва. Другие новости 03.12.20

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