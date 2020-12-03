При взрыве на фабрике в Воронежской области пострадали пять человек

На Борисоглебской трикотажной фабрике в Воронежской области произошел хлопок. В результате пострадали пять работниц. СКР сообщил о начале доследственной проверки

Инцидент произошел в формировочном цехе, предположительно, взорвался парогенератор. Возгорания зафиксировано не было.

В результате травмы получили пять женщин, сообщила ТАСС представитель приемного отделения районной больницы. У пострадавших диагностированы сотрясение головного мозга, ушибленные раны, ушибы шейного отдела позвоночника. Одна из работниц получила ожоги первой и второй степеней 2% тела.

В региональном управлении СКР сообщили о начале доследственной проверки. Следователи прибыли для осмотра места происшествия, назначены экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решения.

Воронеж, Зоя Осколкова

Воронеж. Другие новости 03.12.20

Суровые севастопольцы ходят в полицию с гарантами, а на пляж с пулеметом. / Причиной ДТП, в котором погиб байкер, могла стать ссора водителя «мерседеса» с возлюбленной (ФОТО). / Бари Алибасов попал в больницу из-за передозировки «Виагры». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»