ЧП в Новой Москве: годовалого ребенка выбросили с 13 этажа

Годовалую девочку выбросили из окна многоэтажки в Новой Москве. Ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка), сообщает столичное управление Следственного комитета.

Согласно данным следствия, в пятницу, 4 декабря, вблизи жилого дома в ТиНАО обнаружено тело младенца с травмами, характерными при падении с высоты.

«Предварительно установлено, что в квартире находилась мать ребенка и ее знакомая, которая совершила противоправное деяние», – говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации «Московского Комсомольца», малышку выбросила с 13 этажа беременная подруга матери. Трагедия произошла в одной из квартир ЖК «Солнцево парк».

По словам матери погибшей девочки, подруга взяла ее дочь на руки, открыла окно и выбросила ребенка. Это произошло в считанные секунды, когда мать малышки отошла в другую комнату.

У женщины осталась старшая дочь. Сама она ждет третьего ребенка.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.12.20

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