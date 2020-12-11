Из-за ошибки ярославских чиновников с бюджетников взыскивают выданные им деньги

В Ярославской области из-за ошибки чиновников от врачей и учителей потребовали вернуть в бюджет почти 20 млн рублей. Деньги выдали в рамках федеральной программы по развитию сельских территорий. Они были предназначены на строительство домов.

Спустя 2,5 года после подписания договоров, оказалось, что десять специалистов не имели права на субсидии, так как они имели прописку в Ярославле, а по условиям программы участвовать в ней могли только жители сельских поселений. Ярославцы, получившие выплаты, заявили, что честно предоставили все документы, не скрывали место регистрации и выполнили все условия договора. Они указали, что жили и работали в сельской местности, а деньги вложили в улучшение жилищных условий.

В департаменте агропромышленного комплекса считают, что ошибку могли допустить в районной администрации, сообщает RT. Из десяти участников программы двоим удалось выиграть суды и отстоять право не возвращать субсидии, а некоторым из тех, у кого это сделать не получилось, вычитают деньги из зарплат.

Ярославль, Иван Гридин

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