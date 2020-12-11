Лондон ссылается на СМИ в качестве доказательств кибератак России

Японские власти получили от Великобритании выдержки из публикаций СМИ в качестве доказательств того, что Россия причастна к кибератакам в попытке помешать проведению Олимпиады в 2021 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

Правительство Японии сделало запрос через дипломатов, в котором попросило предоставить доказательства причастности России к организации кибернападений на инфраструктуру предстоящих в Токио летних Олимпийских игр. «Ответ Лондона представлял собой компиляцию сообщений западных СМИ по данному вопросу, но не содержал конкретных доказательств», – сказал собеседник издания.

При этом японский национальный центр по кибербезопасности также не смог добиться вразумительного ответа по кибератакам от британских коллег. Примечательно, что сами японцы никакой злонамеренной киберактивности не выявили.

Ранее о том, что Британия и США уличили Россию в попытке сорвать Олимпийские игры в Токио, писала газета The Guardian. Якобы российские разведчики планировали кибератаку задолго до переноса олимпийских и паралимпийских соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Лондон, Зоя Осколкова

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