Пять школьниц увезли в больницу с урока, СКР начал проверку

Следователи проводят проверку после госпитализации пяти старшеклассниц из школы в Йошкар-Оле. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Республике Марий Эл.
Ученицы в возрасте 15-16 лет почувствовали себя плохо во время урока 9 декабря, после чего их госпитализировали.
В настоящее время жизни школьниц ничего не угрожает. «Для определения причины недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы», – говорится в сообщении СКР.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
Йошкар-Ола, Наталья Петрова
Йошкар-Ола. Другие новости 14.12.20
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