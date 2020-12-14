Пять школьниц увезли в больницу с урока, СКР начал проверку

Следователи проводят проверку после госпитализации пяти старшеклассниц из школы в Йошкар-Оле. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Республике Марий Эл.

Ученицы в возрасте 15-16 лет почувствовали себя плохо во время урока 9 декабря, после чего их госпитализировали.

В настоящее время жизни школьниц ничего не угрожает. «Для определения причины недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы», – говорится в сообщении СКР.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Йошкар-Ола, Наталья Петрова

Йошкар-Ола. Другие новости 14.12.20

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