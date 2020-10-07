В Великих Луках возбудили уголовное дело после массового обморока детей в школе

Управление СКР по Псковской области возбудило уголовное дело после того, как 13 детей школы №7 попали в больницу. Причина ухудшения самочувствия учеников на торжественной линейке до сих пор выясняется.

По данным следствия, были госпитализированы учащиеся 6, 8 и 11-х классов. У них кружилась голова и была общая слабость. Врачи поставили диагноз: «Отравление неустановленным веществом под вопросом».

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Каких-либо данных, указывающих на возможное совершение противоправных действий в отношении пострадавших, не получено, – сообщили в СКР. – Результаты медицинского обследования школьников свидетельствуют об их удовлетворительном состоянии, лабораторные анализы в норме, данные судебно-химического исследования ожидаются в ближайшее время».

Ранее директор школы предположил, что дети могли перегреться на солнце, также высказывалась версия об эмоциональной перегрузке. Некоторые родители не исключают, что школьники отравились в столовой, либо каким-то газом. Есть вероятность, что на состояние детей повлияли антисептики и санитайзеры, которыми обрабатываются помещения во время пандемии коронавируса.

Великие Луки, Зоя Осколкова

Великие Луки. Другие новости 07.10.20

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