Еще один школьник попал в больницу после линейки в Великих Луках

В Великих Луках еще один ребенок был госпитализирован после торжественной линейки. Версию с наркотическим воздействием исключили. Директор школы полагает, что произошел тепловой удар.

В общей сложности в больницу попали 14 детей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram. «На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием», – написал глава региона.

По словам врачей, состояние двоих детей оценивается как средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное.

Причину ухудшения самочувствия школьников выясняет специальная комиссия. К данному моменту исключены версии отравления детей в столовой, а также воздействия гелия, которым наполняют воздушные шары. Директор школы предполагает, что у ребят произошел тепловой удар.

Великие Луки, Зоя Осколкова

Великие Луки. Другие новости 06.10.20

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