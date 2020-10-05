В Великих Луках 13 учеников увезли в больницу со школьной линейки

В Великих Луках 13 школьников были госпитализированы. Дети потеряли сознание во время школьной линейки. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в общеобразовательной школе №7, где проходили торжества по случаю присвоения образовательному учреждению имени геройски погибшего при исполнении служебного долга Антона Злобина.

Как сообщил глава комитета по образованию Александр Седунов в официальном телеграм-канале Псковской области, плохо стало детям из разных классов, разного возраста. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

По данным комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести, уточняет Псковское агентство информации.

Тем временем, прокуратура региона начала проверку, в ходе которой будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего.

Великие Луки, Зоя Осколкова

Великие Луки. Другие новости 05.10.20

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