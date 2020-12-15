В Башкирии сгорел дом престарелых: погибли 11 человек

При пожаре в частном доме престарелых в Башкирии погибли 11 постояльцев. Трагедия произошла в ночь на вторник, 15 декабря, в деревне Ишбулдино Абзелиловского района. В здании на момент возгорания, по данным Следственного комитета, находились 15 человек, четырем удалось выбраться самостоятельно. По информации же районных властей, в здании находились 16 человек, пятерым удалось спастись – сиделка вывела четырех постояльцев.

Причина пожара устанавливается. СК РФ возбудил уголовное дело по дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным администрации Абзелиловского района, сгоревший пансионат в Башкирии работал легально, однако не имел права на круглосуточное размещение людей, передает «Интерфакс».

По информации спасателей, сообщение о пожаре в доме престарелых поступило в 02.53 местного времени (00.53 мск). Полностью огонь удалось потушить спустя три часа. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщил источник ТАСС. Для определения точной причины возгорания назначены экспертизы.

Известно, что в здании было два дымовых пожарных извещателя, но в нарушении требований пожарной безопасности для организаций соцзащиты оно не было оборудовано системой пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как отметили в Следственном комитете, в ходе расследования трагедии «будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых». Кроме того, следователи оценят действия работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным законом требованиям и нормам.

Уфа, Наталья Петрова

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