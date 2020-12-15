После пожара в доме престарелых в Башкирии возбудили второе уголовное дело

Следователи в Башкирии возбудили второе уголовное дело об оказании небезопасных услуг после гибели 11 человек при пожаре в частном доме престарелых.

Расследование ведется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Руководитель сгоревшего учреждения 43-летняя Расима Махиянова задержана. «В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, по завершении которых будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СКР. по месту жительства подозреваемой проводятся обыски.

Кроме того, проводятся обыски дома у подозреваемой и в органах местного самоуправления и в контролирующих органах, изымаются документы, имеющие отношение к деятельности дома престарелых.

В результате пожара в доме престарелых в деревне Ишбулдино Абзелиловского района погибло 11 постояльцев – четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет. В числе жертв жители Абзелиловского и Белорецкого районов Башкрии, а также двое жителей Челябинской области. По уточненным данным, из дома престарелых спасены трое постояльцев.

По информации МЧС, в здании была пожарная сигнализация, но в нарушении требований пожарной безопасности для организаций соцзащиты оно не было оборудовано системой пожаротушения.

Уфа, Наталья Петрова

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