Очередное землетрясение произошло на Байкале (КАРТА)

Землетрясение произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Подземные толчки магнитудой были зафиксированы в полдень по местному времени. По данным ведомства, эпицентр находился в 117 км северо-западнее поселка Янчукан. В то же время Байкальский филиал Геофизической службы РАН сообщает, что эпицентр землетрясения располагался в 12 км от этого поселка.

Эпицентр толчков находился на севере Байкала, карта: Байкальский филиал Геофизической службы РАН

Жители Янчукана ощутили слабые подземные толчки.

Пострадавших и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, отметили в МЧС.

Напомним, 10 декабря мощное землетрясение произошло на территории Бурятии и Иркутской области. Интенсивность в эпицентре, который находился в дельте озера Байкал в 16 километрах северо-западнее села Дубинино в Бурятии, составила 7,6, в Иркутске – 5-6. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым сильным для середины Байкала с 1999 года. В результате удара подземной стихии в нескольких десятках социальных учреждениях Иркутска были обнаружены трещины.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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