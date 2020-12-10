На Байкале произошло мощное землетрясение. В соцобъектах появились трещины

В Сибири произошло мощное землетрясение, которое ощущалось на территории двух регионов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. «Сегодня в 5:45 на территории Иркутской области произошло сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре 7,6, в Иркутске – 5-6. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0», – говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС по Бурятии в свою очередь уточнили, что интенсивности толчков на территории региона составила 5,5 балла. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал в 16 километрах северо-западнее Дубинино.

В связи со случившемся Иркутске ввели режим повышенной готовности. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено, однако у целого ряда социальных объектов появились трещины. В частности, по данным департамента образования, в 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. «Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. В здании КДЦ «Россия» в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. На время обследования и ремонта принято решение о закрытии центра», рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

Также имеются незначительные повреждения в учреждениях спорта и культуры. В спорткомплексе «Высота» осыпалась штукатурка, возможны трещины льда на кортах. В помещении творческого клуба «Созвездие» на улице Академика Образцова обнаружены трещины по аркам проемов, эвакуационных выходов и по сводам потолков. Также трещины появились на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы № 3.

По словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, это землетрясение стало самым сильным для середины Байкала с 1999 года. «Да, такое сильное землетрясение в середине Байкала в последний раз было в 1999 году, потому что в 2008 году у нас было Култукское (это юг Байкала), Быстринское [землетрясение] (это был Саянский разлом, тоже юг), а в середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», – приводит ее слова ТАСС.

Данное сейсмособытие стало уже четвертым землетрясением на Байкале за текущий год, мощность которого превысила четыре балла. Как писал «Новый День», предыдущее сильное землетрясение в регионе произошло в ночь на 22 сентября. Жители Иркутска и Улан-Удэ ощутили сильные толчки. Эксперты Байкальской сейсмологической экспедиции сообщили, что первый толчок произошел в 02:05 по местному времени. Магнитуда составила 5,9 балла, а интенсивность в эпицентре – 8,1. В Иркутске толчки ощущались силой до 5-6 баллов. В четырех районах Бурятии зафиксирована магнитуда 2,5-3 балла.

Иркутск, Иван Гридин

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