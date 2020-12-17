На Байкале произошло землетрясение

В акватории озера Байкал произошли подземные толчки. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, мощность землетрясения составила 3,9 балла. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории озера Байкал рядом с дельтой реки Селенги.

В Иркутске ощущались подземные толчки силой до 3 баллов. Энергетический класс сейсмособытия составил 11,1.

Карта: Байкальский филиал Геофизической службы РАН

10 декабря в Сибири произошло мощное землетрясение, которое ощущалось на территории двух регионов. В Иркутской области интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 7,6. В Бурятии мощность толчков составила 5,5 балла. Жертв и разрушений не выявлено, однако у целого ряда социальных объектов в Иркутске появились трещины. В Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что это землетрясение стало самым сильным для середины Байкала с 1999 года.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 17.12.20

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