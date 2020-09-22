В Прибайкалье случилось сильное землетрясение с афтершоками

Жители Иркутска и Улан-Удэ в ночь на 22 сентября ощутили сильное землетрясение. Эксперты Байкальской сейсмологической экспедиции сообщили, что первый толчок произошел в 02:05 по местному времени. Магнитуда составила 5,9 балла, а интенсивность в эпицентре – 8,1. В Иркутске толчки ощущались силой до 5-6 баллов. В четырех районах Бурятии зафиксирована магнитуда 2,5-3 балла.

В 02:20 произошел афтершок, магнитудой 4,9 балла с интенсивностью в эпицентре – 6,7. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе, в 15 километрах от населённого пункта Култук. Толчки ощущались на территории 12 муниципалитетов Иркутской области, в 367 населенных пунктах.

Без электроснабжения остались около 1,1 тыс. жителей Слюдянки. Социальные объекты под отключение не попали. Без света остались частные и многоквартирные дома. «Всего под отключение попали 1,1 тысячи жителей, объекты социальной сферы это не затронуло. Сейчас специалисты «Облкоммунэнерго» занимаются устранением аварии, надеемся, что ближе к обеду проблему решат», – приводит «Ирсити» слова главы Слюдянки Владимира Сендзяка.

Жители Иркутской области и Бурятии сообщали о раскачивающихся мебели и люстрах, падающей посуде. Эксперты ведут осмотр зданий. По официальным данным, пока разрушений и повреждений объектов инфраструктуры не обнаружено. Между тем, канал «Мобильный репортёр» сообщает о разрушении дорожного покрытия на части трассы Иркутск – Улан-Удэ.

Иркутск, Иван Гридин

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