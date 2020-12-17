В самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Пермь, скончался мужчина

В Перми скончался пассажир самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Москвы. По данным пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК России, лайнер совершил посадку в аэропорту Большое Савино 17 декабря в 3:56.

В полете один из пассажиров почувствовал себя плохо. Сотрудники медицинского пункта аэровокзального комплекса аэропорта совместно с врачами бригады скорой помощи поднялись на борт, где констатировали смерть 41-летнего мужчины.

Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти пассажира на борту. Они провели осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников аэропорта, медиков, а также пассажиров и членов экипажа. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 17.12.20

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