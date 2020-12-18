В Мордовии священника подозревают в издевательствах над приемными и родными детьми

В Мордовии задержали мужчину, которого подозревают в насилии в отношении приемных и родных детей. По данным местных СМИ, многолетние издевательства над несовершеннолетними допускались в семье священника.

Как сообщили в региональном управлении СКР, уголовное дело возбуждено по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ (истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). По версии следствия, в 1996-2020 годы шестеро детей подвергались насилию, их лишали пищи и сна, среди пострадавших есть как приемные, так и родные. Всего в семье воспитывалось 12 детей.

Кроме того, одна из девочек заявила, что в 2005 и 2012 годах, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно, приемным отцом в отношении нее были совершены иные действия сексуального характера. «По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ», – уточнили в СКР.

Также следователи выехали в Абхазию, где, по их данным, с сентября 2020 года находятся еще двое несовершеннолетних, усыновленных данной семьей.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту халатности. Следственный комитет даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района.

Саранск, Зоя Осколкова

Саранск. Другие новости 18.12.20

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