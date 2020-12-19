Суд избрал меру пресечения священнику, истязавшему и насиловавшему детей

Священника, истязавшего и насиловавшего родных и приемных детей, отправили под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», родные и приемные дети настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней (Мордовия) священника Сергия Смолякова обратились в полицию с заявлением об издевательствах над ними со стороны отца. 54-летнего мужчину и его жену задержали.

В отношении них расследуется уголовное дело об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ, ст.156 УК РФ). Как полагает следствие, противоправные действия были совершены в 1996-2020 годы в отношении шестерых потерпевших, являвшихся в момент преступлений несовершеннолетними.

Кроме того, одна из воспитанниц священника заявила, что в 2005 и 2012 годах, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно, приемный отец совершил в отношении нее преступления, посягающие на половую неприкосновенность.

Сегодня руководитель Следственного управления СК России по Республике Мордовия Анатолий Ситников в поселке Чамзинка в рамках расследования указанных уголовных дел принял четверых из проживавших в семье детей, в том числе одного несовершеннолетнего.

«Во время встречи они рассказали об условиях жизни в семье и их воспитании, а также об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений», – сообщили в ведомстве.

Следователи вышли в суд с ходатайством отправить обвиняемого под арест. Судом ходатайство удовлетворил и отправил священника в СИЗО на 2 месяца.

Саранск, Игорь Юров

Саранск. Другие новости 19.12.20

На улице Смазчиков в Екатеринбурге на дороге взорвалась и сгорела машина (ВИДЕО, ФОТО). / Пьяный водитель на Hyundai Galloper влетел в фуру с прицепом, в больницу его доставили на вертолете. / На Серовском тракте в месте, где вчера в кювет улетели 7 автомобилей, – снова ДТП. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»