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Вторник, 24 августа 2021, 17:29 мск

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Священник-педофил продолжал служить в церкви еще 25 лет после первого приговора

Фото: Pixabay

В Великобритании священник, которого осудили за растление малолетник, на протяжении 25 лет продолжал служить в церкви. Об этом сообщает ВВС.

Викарий Дэвид Битер был признан виновным в растлении 13-летнего мальчика в 1985 году. Священника поначалу отстранили от служения, но вскоре позволили остаться в той же епархии вплоть до 2010 года.

В 2017 году правоохранители установили, что Битер виновен еще как минимум в двух эпизодах растления мальчиков. 80-летнего священника приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

В результате внутреннего расследования Церковь Англии выявила нарушение процедуры в восстановлении на служение.

Лондон, Зоя Осколкова

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