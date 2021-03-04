Священника РПЦ будут судить за растление более 50 мальчиков

Священник в Еврейской автономной области предстанет перед судом по делу о педофилии.

Настоятель храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) обвиняется в растлении 53 мальчиков. Прокуратура поддержала обвинение, после чего следователи направили дело в суд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Расследование уголовного дела было завершено в конце декабря.

Священнослужитель попал под следствие в ноябре 2019 года после того, как в СКР обратилась жительница региона с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

У священника прошел обыск. Правоохранители изъяли у него целый набор предметов «далеко не духовного предназначения», рассказал источник.

Следствие полагает, что соучастником преступлений против несовершеннолетних был помощник настоятеля храма – 26-летний звонарь Сергей Моос, уверяет собеседник агентства. Он добавил, что Абрамов работал с послушниками с 2007 года.

Оба подозреваемых находятся под арестом с момента задержания. Добавим, что Абрамова, по решению архиерея Биробиджанской епархии, на время следствия отстранили от служения в церкви.

Биробиджан, Наталья Петрова

Биробиджан. Другие новости 04.03.21

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