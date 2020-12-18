Пьяный отец пытался свалить вину за аварию на 11-летнего сына

Житель Подмосковья сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и устроил аварию, а вину пытался свалить на 11-летнего сына. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Одинцово. Мужчина ехал по двору на Можайском шоссе и врезался в припаркованный Mercedes. Прибывшим на место аварии полицейским водитель заявил, что за рулем был его сын, который якобы часто угоняет машину.

Оперативники опросили мальчика и поняли, что отец врет. Он хотел избежать ответственности, ведь за вождение пьяным ему грозит лишение прав. При этом мужчина рассчитывал, что его сыну наказание не грозит, так как мальчик еще слишком мал.

Теперь обманувший полицейских отец не только лишится водительского удостоверения на полтора года, но и будет оштрафован за ложный донос.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.12.20

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