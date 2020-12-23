В Турции изнасиловали и ограбили россиянку

Туристку из России изнасиловали и ограбили на турецком курорте. Об этом сообщает Hurriet.

Нападение произошло в Алания. В районе Секи мужчина набросился на иностранку на улице и угрожал ей ножом. Затем он изнасиловал женщину, забрал ее сумку и телефон и скрылся.

Через несколько дней полицейским удалось установить личность преступника и поймать его. 22-летнего грабителя вычислили по автомобилю, на котором он передвигался в день нападения.

Согласно решению суда подозреваемый будет находиться под стражей, пока идет расследование.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 23.12.20

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