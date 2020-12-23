Под Воронежем упал вертолет, есть пострадавшие

В Воронежской области совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson R44. В результате крушения пострадали два человека.
Как сообщили в экстренных службах региона, вертолет упал в поле, в Рамонском районе, в трех километрах от деревни Новоподклетное.
Два человека пострадали, у одного из них тяжелые травмы, у второго средней тяжести. Для эвакуации пострадавших задействовали вертолет санавиации, передает РИА «Новости».
Известно, что воздушное судно держали в арендованном ангаре в поселке Солнечный. Перед крушением на вертолете совершался тренировочный полет. Причины аварии выясняются.
Воронеж, Зоя Осколкова
Воронеж. Другие новости 23.12.20
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