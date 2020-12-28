В Липецке произошел взрыв на заводе

В Липецке произошел взрыв на заводе по производству рапсового масла. По последним данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл». «Все люди живы, у двоих ожоги средней тяжести. Им будет оказана необходимая помощь», – сообщил РИА «Новости» представитель группы компаний «Эфко».

Как уточнили в региональном управлении МЧС, был нарушен технологический процесс, в результате пары экстракта эфиров и рапсового масла воспламенились. В течение получаса пожарные ликвидировали возгорание.

На предприятии была создана внутренняя комиссия для установления причин ЧП.

Липецк, Зоя Осколкова

Липецк. Другие новости 28.12.20

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