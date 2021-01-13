Официально – водопроводная вода: в Дагестане назвали причину массового отравления

Причиной массового отравления в дагестанском городе Буйнакске, где зарегистрирован уже 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, стало загрязнение водопроводной воды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным санитарных врачей, при проведении лабораторных исследований в 1 пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных, выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter). По предварительным данным, причиной передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.

В настоящий момент организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Усилен лабораторный контроль за качеством водопроводной воды в Буйнакске.

Роспотребнадзор призывает население употреблять исключительно кипяченую или бутилированную воду, и не использовать сырую воду из-под крана для мытья овощей и фруктов, а также соблюдать элементарные правила личной гигиены.

Напомним, на сегодняшний день в Буйнакске зарегистрировано 71 случаев заболевания ОКИ, из них 61 – дети до 17 лет. Госпитализировано 55 человек, из них 45 детей.

Как сообщал «Новый День», первые маленькие пациенты в возрасте от двух до 13 лет стали поступать в инфекционное отделение больницы Буйнакска 9 января. У малышей наблюдались признаки острой кишечной инфекции – рвота, диарея и высокая температура.

После проведения проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Буйнакск, Александра Быстрицкая

Буйнакск. Другие новости 13.01.21

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