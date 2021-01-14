Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 115

В дагестанском Буйнакске уже 115 человек обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в администрации города.

Из 115 пострадавших 83 были госпитализированы, среди них 69 детей. Состояние заболевших оценивается как легкой и средней степени тяжести. «За последние сутки выписались 26 человек, из них 16 детей», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Новый День», первые маленькие пациенты в возрасте от двух до 13 лет стали поступать в инфекционное отделение больницы Буйнакска 9 января. У малышей наблюдались признаки острой кишечной инфекции – рвота, диарея и высокая температура.

После проведения проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Региональное управление Роспотребнадзора установило, что причиной массового отравления стало загрязнение водопроводной воды.

В городской администрации попросили жителей употреблять для питья исключительно бутилированную воду. Для хозяйственно-бытовых нужд организован подвоз воды водовозами.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 14.01.21

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